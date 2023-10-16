北韩劳动党代表团应邀访俄 双边合作扩大

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韩国国际广播电台报道：北韩与俄罗斯不断扩大在军事、经济、文化乃至政治领域的合作。朝中社13日报道称，平壤市党委员会责任书记金秀吉率领的劳动党代表团应俄罗斯执政党统一俄罗斯党邀请，于前一天离开平壤赴俄罗斯访问。报道称，代表团将参加由统一俄罗斯党举办的“支持民族自由”第一次会议。统一俄罗斯党官网的信息显示，该会议为反抗现代殖民主义的多边合作机制，将于当地时间15日至17日举行，届时将有多国代表团出席。担任北韩代表团团长的金秀吉历任军总政治局长、江原道党责任书记，因在担任军总政治局长期间参与大规模杀伤性武器（WMD）弹道导弹研发，被韩国、美国等列入制裁名单。劳动党代表团此行显示出俄北间人员交流正在扩大。自去年9月北俄首脑会谈在俄罗斯举行后，两国一直在积极互动。俄罗斯外长谢尔盖·维克托罗维奇·拉夫罗夫（Sergey Lavrov）、自然资源部部长亚历山大·科兹洛夫等访问了平壤，北韩对外经济相尹正浩、外务相崔善姬等也造访了俄罗斯。北韩农业技术代表团本月9日从平壤启程，目前正对俄罗斯进行访问。预计两国深化合作的基调将维持一段时间。新冠疫情（COVID-19）结束后，北韩首次接待俄罗斯团体游客，下月第二批俄罗斯游客将赴北韩。据美国自由亚洲电台(RFA)当天报道，俄罗斯团体游客将于下月8日至11日、11日至15日赴北韩，参观平壤、金刚山、马息岭滑雪场、罗先经济贸易区等景点。