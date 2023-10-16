去年三星称霸韩智能手机市场 苹果份额首破25%

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韩国国际广播电台报道：数据显示，三星电子继续稳坐国内智能手机市场头把交椅，苹果的市场份额则首次突破25%。市场调研机构Counterpoint Research13日公布的数据显示，去年韩国国内的智能手机销量为1400多万部，同比减少8%。这是因为经济持续低迷，中低价位智能手机的更换需求减少所致。从各厂家的情况来看，三星电子以73%的市占率遥遥领先。该公司去年的主力机型盖乐世S23 （Galaxy S23）系列和Z Flip5、Fold5的预约销量分别达到109万部、102万部。不过受原材料价格上涨、销售低迷等因素的影响，三星电子停售部分中低价位产品，导致市占率较前一年下滑约2个百分点。苹果以25%的市场份额排名第二，同比上升3个百分点。2020年至2022年，苹果在韩国市场上的份额以每年1个百分点的速度上升，去年的增速进一步加快。iPhone15系列去年10月在韩国发售，每10名预约者中就有8名为20岁年龄段和30岁年龄段人群；首周销量更是较iPhone14系列猛增49.5%。其他生产商的市占率合计为2%。尽管摩托罗拉、小米、英国Nothing等品牌先后进军韩国市场，但未能产生巨大反响。