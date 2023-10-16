韩国安前首长：韩4月举行国会选举前北韩或局部挑衅

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室国家安保室前室长金圣翰表示，在4月韩国举行国会议员选举之前，北韩有可能进行局部地区武力挑衅。金圣翰当地时间13日做客美国华盛顿智囊团美国战略与国际问题研究中心(CSIS)播客节目时表示，在任职韩国国安首长时期曾就北韩挑衅的各种方案进行了讨论，我们讨论到包括对韩半岛西海五岛进行攻击在内的各种导弹试射。他说，在韩国举行国会议员选举之前，北韩有可能不威胁到美国，只对韩国进行局部挑衅。金圣翰主张，在美国大选时期，北韩为了支持某一候选人也会在大选前进行挑衅，以凸显拜登总统的政策失败。金圣翰说，尹锡悦总统去年4月国事访问美国，在发布《华盛顿宣言》之前进行的韩美核磋商小组（NCG）组建协商过程中，与美国总统国家安全事务助理沙利文就包括在韩国重新部署战术核武器问题在内的各种选择进行了讨论。金圣翰说，我认为我们有可能达到运营核武器共同计划的水平，即使核磋商小组的协商不到位，也可以在一定程度上平息韩国人对美核保护伞的怀疑。对于北韩有否可能进行第七次核试验，金圣翰说，北韩必须完成核弹头的小型化和轻量化，北韩已从2022年6月开始准备进行核试验。他说，尹锡悦总统当时出席在西班牙马德里举行的北约峰会时就曾提及北韩有可能进行核试验，虽然不知北韩为何取消或延期核试验，不过为证明拜登政府的总体失败，北韩完全有理由象征性地进行核试验。金圣翰说，2022年在火奴鲁鲁举行韩美日国安首长会议时期，自己就曾警告北韩与俄罗斯将会进行军事合作，现在已成为事实。北韩希望从俄罗斯引进侦察卫星所需的光学技术、洲际弹道导弹(ICBM)再入技术、核动力潜艇技术等，但俄罗斯表示不会越过“红线”，美国也曾警告俄罗斯不要越线。