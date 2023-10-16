韩开发研究院：今年韩经济增长预期维持2.2%不变

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韩国国际广播电台报道：国家研究机构韩国开发研究院(KDI)在修正的经济展望中，将今年韩国经济增长预期维持在2.2%不变。韩国开发研究院表示，由于半导体行业触底反弹，总出口前景优于去年11月的预期，但民间消费因内需低迷而下调，建设投资也因房地产行业景气滑落而低于预期。据研究院14日发布的“2024年经济展望修正”资料显示，虽然消费和投资的增势趋缓，但得力于出口持续增加，今年经济增长预期仍维持2.2%不变。研究院发布的经济增长预期高于韩国银行(2.1%)，低于国际货币基金组织(2.3%)。研究院指出，半导体行业止跌回升和世界经济恢复是带动今年经济增长的主要原因。虽然全球贸易低迷 ，但反映了半导体景气回升和世界经济增长率的上调，将出口总值增长率从原来的3.8%上调至 4.7%。国际货币基金组织1月预测今年美国经济增长2.1%、中国经济增长4.6%，分别较此前预期上调0.6和0.4个百分点。研究院指出，中东地区的地缘政治风险和中国房地产低迷是今年的对外风险因素。若中东地区纷争加剧，出现油价上涨和运输受阻，将导致制造费用上升，从而对韩国经济增势造成负面影响。如果中国房地产市场暴跌，导致经济萧条，也可能对韩国出口起到负面作用。