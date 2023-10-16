韩国与北韩“兄弟国家”古巴建交

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韩国国际广播电台报道：韩国与此前尚未建立外交关系的古巴建立了外交关系。韩国和古巴当地时间14日在美国纽约建立正式外交关系，两国驻联合国代表部互相交换了外交公函。今后，两国政府将在对方国家开设常驻外交公馆，并积极商讨两国建交后的后续措施等事宜。古巴是韩国第193个建交国家，联合国成员国中仅剩叙利亚没有和韩国建交。古巴虽然在1949年承认大韩民国政府，1959年古巴实现社会主义革命以后，两国交往中断。社会主义国家古巴被称为北韩的"兄弟国家"，从未与韩国正式建交。韩国外交部表示，与中南美洲加勒比地区国家中唯一没有建交的古巴建立外交关系，将成为韩国加强对中南美外交路线的重要转折点，期待作为世界中枢国家的韩国进一步拓展外交空间。外交部还表示，韩国和古巴建交将为扩大两国间经济合作和支援韩国企业进军古巴奠定制度基础，为扩大两国间的实质性合作做出贡献。同时，对访问古巴的韩国国民提供系统性的领事协助。在新冠疫情爆发之前，每年约有14000名韩国人访问古巴。目前约有 1100 名在日本殖民时期移民的韩国人后裔居住在古巴。据悉，韩国和古巴考虑到北韩的反对和妨碍工作的可能性，两国进行了闭门谈判。韩国政府一名高级官员透露，古巴做出了决断。由于北韩70年来一直阻碍韩国与古巴建交，两国在北韩不知情的情况下迅速、秘密地进行了谈判。2016年，时任外交部长的尹炳世首次对古巴进行正式访问，表达了与古巴建立外交关系的意愿。外交部方面表示，两国一直以来以文化、人际交流、开发合作等非政治领域为中心不断扩大交流与合作。尤其是通过近期活跃的文化交流，增进了两国人民的友好意识。评价认为，双边交流对两国建交做出了贡献。目前古巴有一个拥有约10000名规模的韩流粉丝俱乐部，通过在首尔举办2022年古巴电影节等，两国积极展开了文化交流。