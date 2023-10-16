韩统一部：北韩利用金日成偶像化金正恩

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韩国国际广播电台报道：北韩为巩固体制、动员内部，正大力利用金日成对金正恩进行偶像化。韩国统一部官员15日在与记者见面时表示，年初北韩利用“战时最高司令官”、“社会主义大家庭之父”、“思想领导人”等代表金日成的形象，积极偶像化金正恩并树立其权威。去年底，金正恩在劳动党全体会议上提出“平定南朝鲜领土”，这一言论令人联想起1948年9月10日金日成在北韩政府纲领中使用的“统一国土”的表述。统一部官员分析指出，金正恩试图向居民强调，自己是继承了金日成“武力赤化统一”思想的最高司令官。北韩还试图将金正恩打造成与金日成相同的“思想领导人”。上月5日召开的北韩中央研究讨论会赞美金正恩革命思想是“党和革命的唯一指导思想”。中央研究讨论会曾是宣传金日成“主体思想”的机制。统一部认为，北韩党章将“金日成-金正日主义”定为“唯一指导思想”，从中央研究讨论会此次的会议内容来看，今后党章存在修改的可能性。另外，北韩还致力于凸显金正恩身为“社会主义大家庭之父”的形象。金正恩新年首个公开行程为观看学生迎新演出，北韩官媒在报道中将其称为“全国大家庭慈父”。这是继1994年以来，北韩最高领导人时隔30年观看学生迎新演出。统一部分析指出，金正恩之女金主爱于2022年11月首次公开亮相后，经常陪伴金正恩出行，以展现父女情深，这类行动旨在强调金正恩的慈父形象。