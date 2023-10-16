尹锡悦推迟访问德国、丹麦 专注于民生和安全

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统推迟原定于下周的德国、丹麦访问行程。尹锡悦总统原本计划从18日起分别对德国、丹麦进行国事访问和正式访问。此前政府持续与两国协调具体日程。不过据14日消息，考虑到近期的种种因素，最终决定推迟此次出访。总统室和政府与德国、丹麦进行协调后作出了这一决定。今后的出访时间表尚未确定。执政党核心人士在电话中就推迟原因表示，总统认为有必要专注于经济、民生、安全等国内事务。最近，韩国国内医生团体宣布将采取集体行动，抗议政府的医学院扩招方案；北韩也先后发起军事挑衅。尹锡悦的出访着重经济领域，原计划组建经济代表团、举办两国企业交流活动。尹锡悦希望扩大与小企业众多的传统经济强国德国以及清洁能源强国丹麦的经济交流。尹锡悦总统下周将专注于民生。据悉，近期总统室内部注意到尹锡悦总统强调作为执政基调的民生行动所产生的积极舆论影响。民调机构Realmeter本月5日至8日面向全韩2011名18周岁及以上国民实施的调查（置信度85%、误差范围±2.2%）显示，对尹锡悦总统施政的正面评价为39.2%。分析指出，民生举措对支持率的上升起到了推动作用。截止日前，尹锡悦总统发起的民生讨论会已举办了11次。总统室表示，今年将在全韩各地巡回举办民生讨论。