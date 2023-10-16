金与正：若日本改变作风 岸田文雄访问平壤之日或会到来

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韩国国际广播电台报道：北韩劳动党中央委员会副部长金与正发表其个人见解称，如果日本改变作风，岸田文雄首相访问平壤的日子可能会到来。北韩朝中社报道说，金与正15日发表谈话称，若日本摒弃对我们行使正当防卫权利妄加评论的弊病，不再拿已得到解决的日本人被绑架问题作为影响双边关系前景的障碍，两国就没有理由不能改善关系，岸田文雄访问平壤的日子也会到来。金与正说，日本首相岸田文雄日前在国会众议院预算委员会会议上表示，切身感受到日本和北韩有必要果断地改变目前的情况，自己认为主动与北韩国务委员长建立关系至关重要，目前正通过各种渠道继续作出努力。金与正说，我们注意到了日本媒体对朝日关系问题作出了与以往不同的评价。岸田文雄首相此次发言是大胆地摆脱过去的束缚，其目的在于推动朝日关系前进，我认为没有理由不对此作出积极评价。金与正表示，一直以来日本将已经得到解决的日本人被绑架问题、与朝日改善关系无关的核与导弹问题继续作为前提提出，导致两国关系数十年来一路恶化，这是人人皆知的事实。金与正还说，只要日本勇敢地摒弃不合时宜的敌对意识和无法实现的执著，在相互承认的基础上、通过礼尚往来开辟改善关系新途径的政治决断，两国完全可以共同开启新的未来。不过，金与正强调称，这只是她个人的见解，本人并不具备正式评价朝日关系的地位。她说，截至目前我们国家领导班子没有改善朝日关系的任何构想，对两国接触也毫无关注，今后仍需进一步观察岸田文雄首相的真实意图。