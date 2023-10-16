韩政府：北日接触应有助于无核化

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韩国国际广播电台报道：韩国政府16日针对北韩劳动党中央委员会副部长金与正谈话内容表示，北韩应面向有助于无核化和维护韩半岛和平稳定的方向发展。韩国外交部官员当天就金与正发表北日关系的谈话作出了上述表态。这位官员说，政府正在就包括日北接触在内的北核、北韩问题与日方保持紧密沟通，韩美日也在为北韩重返无核化之路进行密切合作。韩国统一部副发言人金仁爱（音译）在例行记者会上对金与正谈话表示，政府密切关注近期日本与北韩的关系进展，韩美日就北韩问题保持了紧密沟通。金与正前一天发表谈话称，只要日本不再提及北韩核导开发和日本人被绑架问题，日本首相岸田文雄访问平壤的日子就可能会到来。日本政府极为关注北韩劳动党中央委员会副部长金与正的谈话，并表现出谨慎的态度。日本内阁官房长官林芳正当天上午在例行记者会上表示，已经注意到金与正的谈话。林芳正就金与正在谈话中表示日本人被绑架问题已经得到解决一事表示，完全不能接受，无法予以同意。日本首相岸田文雄9日在国会众议院预算委员会会议上表示，为解决日本人被绑架问题，有意与北韩国务委员长金正恩举行首脑会谈，目前正在开展几项具体行动。岸田文雄并未提及各种活动是什么，但有观测认为，目前北日正在进行相关对话。英国《金融时报》（FT）当地时间13日报道说，双方正在通过中国北京的渠道对相关对话中的部分内容进行沟通。