美国务院评北日对话：与北韩对话、外交重要

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韩国国际广播电台报道：美国政府就近期北韩推动与日本对话表示，我们一直明确地认识到与北韩进行对话和外交的重要性。美国实际上对北日对话表示了赞同。美国国务院发言人当地时间15日在回答韩国媒体的记者提问时作出了上述表示。发言人还说，有关日本和北韩外交方面的报道，应询问日本政府。有分析认为，美国政府上述表态可视为对北日对话作出“慎重支持”。美方未表明积极支持有可能是考虑到北韩接近日本是为了消弱韩美日三方合作，另一方面美方对双方对话持慎重态度是由于北日沟通将有助于缓解韩半岛周边的紧张氛围、为营造对话局面起到积极作用。美国白宫官员也重申支持美国及同盟国参与北韩问题的原则性立场。白宫国家安全委员会(NSC) 东亚和大洋洲高级主任米拉·拉普-胡珀（Mira Rapp-Hooper）当天在由美国和平财团主持的印度太平洋战略两周年研讨会上回答相关提问时表示，这是一个新闻报道，我们没有深入研讨，不过我们支持美国和同盟国参与北韩问题。拉普-胡珀还说，我们将与韩国、日本等同盟国保持紧密合作。北韩国务委员长金正恩的胞妹、北韩劳动党中央委员会副部长金与正15日就日本首相岸田文雄日前提及的举行北日首脑会谈表示，如果日本作出改善关系、开辟新道路的政治决断，双方可以共同开启新的未来。