北韩黑客组正利用AI技术盗取用于核武开发的资金

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韩国国际广播电台报道：英国《金融时报》当地时间19日报道说，北韩黑客正在使用生成式人工智能(AI)技术，窃取尖端技术、确保非法核武器项目的资金。《金融时报》在发自首尔的消息报道说，北韩黑客在LinkedIn等网络平台上试图蒙骗网络保安、虚拟货币企业职员等，以窃取敏感信息或夺取虚拟货币权限。北韩黑客利用人工智能技术，使其上述手段变得更加精巧。最近人工智能技术驱动的自然语言处理工具ChatGPT开发公司Open AI和微软(MS)公司表示，检测到与北韩、中国、俄罗斯、伊朗等相关的黑客集团正在使用ChatGPT，并阻止了他们访问网站。北韩黑客利用生成式人工智能技术，在LinkedIn等网络平台上制作伪装成招聘负责人的简历后，用几周或几个月的时间与受害者建立关系。区块链分析公司Chainalysis副总裁艾伦·柏兰泰表示，北韩黑客集团在LinkedIn等专业网络的网站上制作了看似值得信赖的招聘负责人简介。生成式人工智能将支援聊天、信息传送、形象和新身份生成等与目标对象建立紧密关系所需的一切。柏兰泰副总裁透露，北韩黑客利用AI在LinkedIn伪装成新加坡某虚拟货币交易所的招聘负责人后，以日本虚拟货币交易所的一位高级工程师为目标进行接触。黑客们让该工程师进行包括软件下载在内的"技术练习"，通过这些技术渗透到北韩间谍软件。柏兰泰副总裁指出，北韩黑客的攻击手段变得非常精巧。北韩专门媒体NK Pro的一位有关人士表示，北韩黑客不仅使用LinkedIn，还利用Facebook、WhatsApp、Telegram、Discord等平台来进行这些犯罪活动。ChatGPT等人工智能服务有助于北韩用于电脑网络渗透，开发更精巧的恶意软件。