韩全职爸爸人数达1.6万人 创历史新高

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韩国国际广播电台报道：韩国去年以育儿为由不从事经济活动的男性人数达1.6万人，创下历史新高。据韩国统计厅国家统计门户网站(KOSIS)和经济活动人口调查微观数据显示，去年非经济活动人口中全职育儿的男性为1.6万人，较前年(1.2万人)增加4000名，增幅为37.4%。这是自1999年6月开始进行相关统计以来的最高值。2013年全职爸爸人数为6000人，2019年为9000人，2021年为1.3万人，10年间增加了近三倍。据分析，因男性育儿休假制度扩大和社会对男性育儿认知的提高导致全职爸爸人数增加。从年龄来看，全职育儿的男性中40岁年龄段为8400人(53.5%)，占一半以上。30岁年龄段为4600人(28.8%)，位居第二。去年全职育儿的女性为84万人，同比减少14.5万人，减幅为14.7%。全职妈妈人数呈现逐年下降趋势，2023年为147.6万人，2017年减少至126.2万人，2022年骤减至98.4万人。另外，女性经济活动呈增加趋势。韩国女性的经济活动参与率从2011年的49.8%上升至2013年的50.3%，2019年又上升至53.5%。去年女性的经济活动参与率达55.6%，创相关统计有史以来的最高值。