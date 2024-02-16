去年第三季度20岁以下和40岁年龄段的就业率呈下滑趋势

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韩国国际广播电台报道：去年第三季度20岁以下青年的工作岗位比一年前减少约8万个，连续四个季度呈减少趋势。40岁年龄段的工作岗位也因建筑业不景气而出现减少势头。据韩国统计厅21日发表的《2023年第三季度薪资工作岗位动向》报告显示，去年第三季度薪资工作岗位为2054.2万个，比一年前同期增加了34.6万个。各季度的工作岗位增幅在2022年第一季度达到75.2万个最高峰值后，于去年第三季度开始逐渐减少。按年龄段来看，20岁以下青年工作岗位减少趋势尤为明显。20岁以下年龄段的青年工作岗位比去年同期减少了8万个，从2022年第四季度开始持续减少。40岁年龄段的工作岗位也比一年前减少了4千个，呈现下降趋势。建筑业不景气导致建筑和房地产业的工作岗位数量减少。与此相反，60、50、30岁年龄段的工作岗位则有所增加。在各业界中， 保健社会福利领域的工作岗位比一年前增加了10.5万个，增幅最多。其次是制造业5万个，住宿餐饮业4.5万个。在整个产业中，薪资工作岗位占比最大的制造业的船舶及小艇建造业、汽车新品配件、手机等通信广播设备领域的工作岗位出现增加趋势。另悉，因企业倒闭或事业缩小而消失的工作岗位为221.4万个。