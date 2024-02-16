韩国国家队李康仁亲自向孙兴慜致歉

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韩国国际广播电台报道：被卷入韩国国家足球队内讧事件中心的李康仁和孙兴慜的关系出现戏剧性和解。李康仁21日在自己的社交媒体网站发表道歉信，向孙兴慜和国家队队友、球迷们低头道歉。李康仁表示，在上届亚洲杯比赛中，由于本人思维短浅和轻率的举动，令孙兴慜兄长、整个球队的队友以及球迷们非常失望。其认为亲自拜访孙兴慜并真诚道歉至关重要。通过与孙兴慜长时间的交谈，本人理解了作为球队队长孙兴慜所肩负的重任，并对自己的行为进行了反省。据悉，李康仁在亚洲杯与约旦队的半决赛前一天进餐时，与部分球队队友单独去打乒乓球。孙兴慜试图加以制止，但遭到李康仁的拒绝。在此过程中，两人发生了肢体冲突。李康仁当天也向球迷们道歉。他说，虽然得到了过分的期待和支持，但作为国家代表选手，却脱离了本分，令球迷深感失望，再次表示歉意。随后，孙兴慜也通过社交媒体公开了与李康仁的合影。孙兴慜表示，为了不让李康仁重蹈覆辙，作为国家队前辈和队长，我们所有选手都会在旁边特别照顾李康仁，让他成长为更优秀的人才和更好的选手。我认为，自己的行为有欠不足，而是应该得到充分指责。不过，我认为，为了球队而做出这种不愉快的行为也是队长的职责之一，即便我再次面临同样的情况，我也会为了球队而行动。孙兴慜还表示，那起风波之后，李康仁在这段时间身心都备受煎熬。作为国家队队长，恳请大家以宽容的心态予以原谅。今后韩国国家队将以此为契机，更加努力成长为更优秀的球队。