尹锡悦：将时隔20年全面修改绿带解除标准

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统表示，应通过改革关于限制开发区域（绿带）和限制耕地使用的规定，有效结合劳动、资本和技术，扩大创造经济价值。尹锡悦总统21日出席在蔚山蔚州郡会展中心(UECO)举行的第13次民生讨论会，讨论会主题为“再次腾飞的大韩民国！蔚山与大韩民国的新挑战”。尹锡悦总统在会上指出，“为地方创造就业岗位、带来活力的尖端工业园区建设计划因绿带等受阻的情况屡见不鲜”。尹锡悦总统指出，为此将时隔20年对死板统一的绿带解除标准进行全面修改。具体措施包括，属于“地区战略项目”的用地不再计入各地绿带解除总量，允许解除对原则上不得进行开发的环境评估一级至二级土地的使用限制。尹锡悦总统还表示，耕地使用限制也有必要进行改善。他指出，智慧农场和垂直农业不仅能够生产农产品，相关技术还可打进海外市场、创造高附加值。尹锡悦总统表示，对于在工业园区、住宅地、公路的开发过程中产生的“零碎耕地”，同样有必要解除限制。如果能在近在眼前、却无法使用的土地上建设学校、医院和图书馆，居民的生活质量和福利将得到提高。尹锡悦总统指出，12个部门和地方自治团体的耕地使用限制规定多达336种，将展开全面调查，迅速改革落后于时代变化的陈旧规定。