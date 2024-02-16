执政党批评在野党被从北势力侵蚀 在野党称29日就双特检法重新投票

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韩国国际广播电台报道：朝野加快第22届国会议员选举的候选人党内推荐工作。国民力量党对共同民主党和进步党讨论比例议席分配、决定在蔚山北区与进步党整合候选人提出了批评。紧急对策委员会委员长韩东勋表示，共同民主党（以下简称“民主党”）党首李在明为保自身，重新启用追从北韩的统合进步党势力，民主党正在被统合进步党侵蚀。韩东勋指出，统合进步党被法院认定为违宪政党并勒令解散，而民主党则力求让延续该党的进步党候选人当选。国民力量党党鞭尹在玉也表示，民主党正以反美、追从北韩、反大韩民国势力的大本营自居。尹在玉在21日的国会讲话中表示，准联动型比例制度是韩国民主主义最糟糕的退步，若在国会选举中获胜，将废除该制度。民主党则称将在29日的国会全体会议上就《双特检法》重新投票，以此向政府和执政党施压。该党党鞭洪翼杓表示，总统在不具备正当理由的前提下行使否决权，是在滥用权力、隐瞒家人的罪行。使用国民赋予的权力违背国民之意，必将受到审判。洪翼杓还谴责称，国民力量党不敢指责总统的过失，把问题拖到现在，还反咬一口说是在野党的选举谋略，只顾进行政治攻击。民主党还表示，将推荐法务部前长官秋美爱、国民权益委员会前委员长全贤姬、前国会议员李彦周“三个女战士”在首都圈参选。