韩外长呼吁二十国集团发挥主导作用应对北韩问题

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道:韩国外交部长官赵兌烈在巴西里约热内卢举行的二十国集团(Group of 20,G20)外长会议 上表示,希望二十国集团在应对北韩问题上发挥主导作用。外交部表示,赵兌烈在当地时间21日至22日召开的二十国集团外长会议上发表讲话时表示,为使国际社会坚决和一致应对北韩核导开发及挑衅、北俄军事合作、违反联合国安理会决议等非法行为,二十国集团应发挥主导作用。赵兌烈指出,北韩以牺牲人民的人权为代价一意开发核导武器,北核安全问题和北韩人权问题就像一枚硬币的正反两面一样密不可分。他还强调,二十国集团应就气候变化、应对数字转型、可持续发展等全球问题加强合作。赵兌烈就持续两年的俄乌战争表示,韩国政府正基于去年7月发表的“乌克兰和平联合倡议”等为乌克兰和平与重建作出努力。赵兌烈出席本届二十国集团外长会议期间,分别与加拿大、印度尼西亚、日本、葡萄牙、法国、德国、阿根廷、意大利举行了会谈,商讨加强合作方案。赵兌烈还出席美国、巴西和联合国共同主办的海地危机应对会议(Rising to the Challenge on Haiti),助力海地恢复稳定局面。二十国集团外长会议结束后,赵兌烈将前往美国,28日会晤美国国务卿布林肯。