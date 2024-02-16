韩美日外长：加强北韩问题合作比以往任何时候都重要

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国、美国和日本外交部长在在二十国集团(G20)外长会议举办地——巴西里约热内卢举行三方会谈，就加强合作应对北韩问题形成共识。据韩国外交部和美国国务院消息，韩国外交部长官赵兑烈、美国国务卿布林肯和日本外务大臣上川阳子当地时间22日下午在巴西里约热内卢举行为时约1个小时的会议，就北韩持续挑衅和紧密应对的重要性进行了讨论。三国外长重申去年8月在美国戴维营召开的韩美日首脑会议开启了三国合作的新的里程碑，并高度评价正在扎实落实后续工作的制度化。三国外长商定，基于去年启动“北韩导弹预警信息实时共享体系”等成果，决定今年进一步加强韩美日的应对力量。三国外长还商定遏止北韩通过非法网络活动筹措核导开发资金、改善北韩人权问题等保持合作。三国外长还强调，俄罗斯与北韩的军事合作严重威胁韩半岛乃至国际和平稳定，将与国际社会配合持续予以严正应对。三国外长强烈敦促北韩立即停止好战性的言论和挑衅，重返无核化的道路。韩国外长赵兌烈当天发言时表示，1994年韩美日首脑会谈首次举行，今年迎来第30周年，本次会谈将成为我们旅程中具有象征性意义的里程碑。布林肯强调，北韩挑衅和北俄军事合作等地区面临的挑战不断加大、中国越来越具有攻击性，韩美日加强合作比以往任何时候都更加重要。上川阳子表示，俄罗斯攻打乌克兰已持续两年，三国间的战略协调比以往任何时候都更重要，希望在北韩问题等方面保持更加紧密的合作。