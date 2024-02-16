民调：尹锡悦支持率34% 上升1个百分点

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韩国国际广播电台报道：据23日发布的一项民调结果显示，韩国总统尹锡悦的施政支持率小幅上升。民调机构韩国盖洛普本月20日至22日面向全韩1003名成年（18岁及以上）男女选民实施调查。结果显示，对尹锡悦施政的正面评价率为34%，负面评价率为58%。正面评价率较此前调查的2月第三周(2月13日至15日)上升1个百分点，负面评价与此前持平。正面评价1月第二周以后连续三周下滑，2月第一周的调查跌落至29%，随后连续两周回升。对尹锡悦施政给予肯定评价的原因分别为“外交”(17%)、“医学生扩招”'(9%)、“总体均表现良好”'(6%)、“经济·民生”(5%)、“决断力·推进力·韧劲”(5%)、“国防·安全”(4%)、“卫生医疗政策”'(4%)、“努力工作并尽力而为”(4%)、“克服前政权”(3%)、“平民政策·福祉”(3%)、“公正·正义·原则”(3%)。对尹锡悦施政给予负面评价的原因分别为“经济·民生·物价”(16%)、“独断独行”(12%)、“缺乏沟通”'(10%)、“总体表现不佳”(7%)、“外交”(6%)、“金建希女士问题”(3%)、“缺乏公正” (3%)。在政党支持率方面，执政党国民力量党为37%，与上次调查持平。最大在野党共同民主党为35%，上升了4个百分点。本月20日，共同代表李洛渊领导的新未来党和李俊锡领导的改革新党宣布撤回合并决定后，改革新党的支持率为3%，新未来党为1%。本次调查的可信任度为95%，标本误差为±3.1个百分点。调查采取无线和有线电话自动问答的方式进行，应答率为15.5%。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。