韩政府公开企业价值提升方案 为股价上涨企业提供税制优惠

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韩国国际广播电台报道：韩国金融委员会于本月26日在政府首尔办公大楼公布了《企业价值提升支援方案》。该方案的核心内容为，政府通过税制优惠等措施来鼓励韩国综合股价指数（KOSPI）和科斯达克（KOSDAQ）上市企业主动制定并履行股价上涨目标，以消除韩国股市低估值的现象。从具体内容来看，《企业价值提升支援方案》要求上市企业自行设立三年间的股价上涨目标和履行时间表，并制定具体执行计划。企业从5月起对上述内容自愿发布公告。金融委员会和韩国交易所将在上半年内提供包括公告原则、方法和内容在内的“书面指南”或”建议”。政府将通过税制支援等激励机制来帮助企业扩大股东回报、提升价值。其中最具代表性的措施为每年5月进行“企业价值提升表彰”。获得表彰的企业将在模范纳税人评选、税额抵扣审批、法人税抵扣减免咨询、附加税和法人税更正申报、家族事业继承咨询方面获得优待。获得表彰的企业还将被编入“韩国价值提升（Korea Value Up）指数”。该指数将以收益性和市场评价优良的企业为主，于今年第三季度进行编制。该指数的交易型开放式指数基金（ETF）也将于今年第四季度推出。政府还表示，将在《机构投资人尽责管理守则》中反映企业为提升价值所做出的努力，促使机构投资人在判断企业价值时将之纳入考虑范围。政府还将公开韩国综合股价指数和科斯达克所有上市企业（KOSPI 809家公司和KOSDAQ 1598家公司）的主要投资指标排名，具体包括股票净值水平、市净率（PBR）、市盈率（PER）、净资产收益率（ROE）、分红倾向、股利收益率。上述排名将从今年6月起在韩国交易所官网公开。交易所将于本月内新设负责“企业价值提升部门”，并于下月组建“价值提升咨询团”，为有关项目提供全方位支持。