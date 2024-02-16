尹锡悦：应提高教育、文化对独立运动作出贡献的评价

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在下月1日发表“三一节”纪念讲话时，将凸显日帝强占时期韩国以教育、文化领域为中心开展的独立运动。总统室有关人士在27日接受媒体采访时表示，当时以教育、文化领域为中心的独立运动有相对评价不足的部分，尹锡悦总统讲话内容中将包含对独立运动的均衡评价。分析认为，虽然当时国内在教育、文化领域积极掀起了独立运动，但被认为相较在满洲等地分成几派进行的武装斗争运动相对评价不足。尹锡悦讲话时，对于在外交领域展开独立运动的已故前总统李承晚的活动情况将采取何种程度的发言，备受关注。总统室一位高官表示，“三一运动”基于当时成为世界潮流的自由民主主义精神，韩国以前总统李承晚为中心进行了外交独立运动。据悉，尹锡悦在本届“三一节”纪念讲话中，将重申独立运动是打造尊重人权、法治的自由民主主义国家的建国运动，并以此为基础发布寻求未来发展方向的信息。尹锡悦日前在电视直播民生讨论会中也曾提及前总统李承晚对核电站领域做出的贡献，在强调其业绩时称，这确实是伟大的见解。尹锡悦去年就任总统后，首次在“三一节”发表纪念讲话时表示，正如在《己未独立宣言》和《临时政府宪章》中看到的那样，“三一万岁运动”是旨在建立国民是主人的国家、自由民主国家的独立运动。同年8月在光复节发表纪念讲话时也再次强调，独立运动是自由民主主义建国运动。