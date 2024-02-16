2022年韩国员工月均收入为353万韩元

韩国国际广播电台报道：据统计，以2022年为基准，韩国员工平均月薪为353万韩元，同比增长6%。韩国统计厅在27日发表的“2022年员工薪资收入统计结果”显示，以2022年12月为基准，工作一天以上的员工月均收入为353万韩元，比2021年增加20万韩元，涨幅为6%，创下2016年进行相关统计以来的最高纪录。按收入排列时，处于中等收入水平的员工月薪为267万韩元，比一年前增加17万韩元，涨幅为6.9%。韩国统计厅行政统计科一位有关人士表示，从2022年5月开始正式解除因新冠疫情（COVID-19）而采取的保持社交距离措施之后，随着企业工程项目等的恢复，以建筑业为中心的招聘困难情况加剧。受此影响，临时工的工资大幅增加，拉动了整体工资水平的提高。据统计，实际月薪涨幅最大的行业是建设业，平均为301万韩元，创下了12.9%的升幅；其次是运输业和仓库业，为349万韩元，涨幅为8.2%；再次为事业设施管理，为231万韩元，涨幅为7.1%。从工龄来看，未满一年的员工月均收入为210万韩元，虽然收入水平低于工龄较长的员工，但其上升幅度最大，为10%。另外，一年以上两年以下工龄的员工月薪为300万韩元，两年以上三年以下的员工月薪为325万韩元，涨幅分别为6.1%和6%。