政府要求实习和住院医生返岗日期限定至29日

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韩国国际广播电台报道：韩国政府在向实习和住院医生通报返岗时限为29日的同时，保健福祉部以违反《医疗法》为嫌疑，向警方检举了大韩医师协会的相关人士。保健福祉部27日下午以违反《医疗法》及妨碍公务、教唆、胁从等罪名向警方举报了大韩医师协会紧急对策委员会五名成员，包括大韩医师协会紧急对策委员会委员长金泽宇(音译)、紧急对策委员会媒体宣传委员长周寿镐(音译)、紧急对策委员会组织强化委员长朴明河(音译)。据悉，大韩少儿青少年科医师会会长林贤泽(音译)、前大韩医师协会会长卢焕圭已被举报。保健福祉部认为，他们支持实习和住院医生集体辞职，并提供法律支援，教唆和帮助集体行动。在实习和住院医生集体辞职以后，政府检举医生尚属首次。政府之前反复要求离开工作单位的实习和住院医生在29日之前重返工作岗位，并警告说，从3月开始，政府不可避免地会对尚未返岗的医生采取吊销医生执照处分和司法程序。截至26日，提交辞职申请书的医生共计9909名，约占99家实习医院所属实习和住院医生的80.6%，但其辞职申请都未被受理。脱离工作岗位的人数为8939名，约占所属实习和住院医生的72.7%。对于政府要求实习和住院医生在29日之前返岗一事，大韩医师协会紧急对策委员会表示，在实习和住院医生放弃未来的问题连一个都未能得到解决的情况下，通告他们继续行医，这不是劝告，而是暴力。作为实习和住院医生团体的大韩实习和住院医师协会非常对策委员会对政府限定至29日为止的返岗时限尚未表明立场，正在连续召开会议。