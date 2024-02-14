韩去年总和生育率降至0.72名 再创新低

韩国国际广播电台报道：去年韩国新生儿数量和总和生育率再次跌至历史最低水平。尤其是第四季度总和生育率首次跌至0.60名，以去年为准，韩国总和生育率为0.72名。据统计厅28日发布的《2023年出生和死亡人口动向调查统计（暂定值）》显示，去年韩国新生儿人口为23万名，同比减少1.92万名，减幅为7.7%。意味着每千人口新生儿数量的粗出生率为4.5名，较2022年（4.9名）减少0.4名。去年总和生育率为0.72名。总和生育率从2017年的1.05名首次降至2018年的1名(0.98名)以下。随后逐年下滑，时隔一年再次较2022年的0.78名减少0.06名。经合组织平均总和生育率为1.58名，韩国还不到该数字的一半。尤其是去年第四季度总和生育率为0.65名，该项开始统计以来首次跌至0.6名。去年新生儿中的第一胎婴儿共有13.83万名，同比减少4.6%；第二胎为7.44万名，减少11.4%；第三胎及以上减少14.5%，为1.73万名。第一胎婴儿在全体新生儿中占比较前一年增加60.1%，增加了1.9个百分点，首次超过60%。去年死亡人口为35.27万名，同比减少5.4%。相较死亡人口，新生儿数量减少更多，形成人口自然减少。新生儿数量减去死亡人口后，人口自然增长为-12.28万名，这是2020年后连续四年呈人口减少势头。