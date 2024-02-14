Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：三星电子29日宣布，在德国国际设计奖“IF产品设计奖2024"上获得了包括2个金奖在内的75个奖项。1953年由德国国际论坛组织开始主办的IF产品设计奖是世界三大设计奖之一，在产品包装、交流、概念、室内装饰、建筑、服务设计、用户体验(UX)、用户界面(UI)等9个领域综合评价产品与众不同的设计和影响力等。IF产品设计奖自创立以后，已被国际公认为当代工业设计领域中的卓有声望的大奖。据悉，三星电子此次获得了包括今年获得金奖的OLED TV(型号S95C)和Galaxy Z Flip5 Maison Margilla Edition Package在内的38个产品部门、16个用户体验(UX)和用户界面(UI)部门、10个概念部门、9个交流部门、1个包装部门、1个服务部门的奖项。获得金奖的OLED TV厚度为9.9毫米，在安装壁挂时可以实现最小限度的缝隙而贴近墙面，提高用户的投入感。与法国时尚品牌"Maison Margella"第二次合作的"Galaxy Z Flip 5 Maison Margella Edition"通过手机包装盒，可以体验仿佛从收纳盒中取出衣服般的的开箱(Unboxing)体验。包装盒在面料质感的纸质材料上表现了Maison Malziella固有的针线形象。另外，在不看电视时也能感知用户并提供能源使用量等信息的"三星Now Plus"、以人工智能音响技术为基础分析消费者的收视空间、将投入体验最大化的"Q Symphony"、新更新的"设计三星网站"等也被选为优秀设计。三星电子设计经营中心社长卢泰文表示，这是公司将忠实于产品原始功能和用途的设计结果。三星电子将通过持续地创新设计与消费者不断变化的生活方式相协调，提供有意义的顾客体验。