尹锡悦会见扎克伯格 指人工智能假新闻威胁自由民主主义

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统会见Meta首席执行官马克·艾略特·扎克伯格（Mark Elliot Zuckerberg）时表示，恶意利用人工智能（AI）假新闻和虚假信息宣传是威胁自由民主主义的严重问题。总统室政策室长成太胤表示，尹锡悦总统28日在龙山总统室会见扎克伯格。尹锡悦总统指出，今年全球多国将迎来选举，希望Meta等科技平台企业能够予以格外关注，对假新闻和各类欺骗行为进行迅速监控并采取措施。对此，扎克伯格表示，Meta通过水印等可辨别视频是否为人工智能生成，并与各国政府展开合作，努力阻止与选举有关的不正当行为。据总统室官员介绍，扎克伯格还表示，假新闻并非仅靠Meta一己之力就能控制的问题，其他科技巨头的参与也十分重要。另外，尹锡悦总统在会见中指出，韩国企业在人工智能产业必不可少的芯片领域领先全球，呼吁Meta与韩国企业紧密合作。尹锡悦总统还强调，韩国拥有智能家电、可穿戴设备、智能汽车等丰富的产品群，且技术实力和品质获得了全球消费者的认可，是适用Meta人工智能技术的最佳平台。总统室官员还就扎克伯格推动与三星电子等国内企业的合作事宜表示，双方讨论了对台积电的依赖问题，三星电子也是芯片代工巨头，在全球经济中占据极为重要的地位，这或将成为重要的合作发力点。