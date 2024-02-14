韩美外长会谈在华盛顿举行

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韩国国际广播电台报道：韩美外长当地时间28日在美国华盛顿举行会谈，讨论合作应对北韩挑衅的方案。近期，北韩不断加大对韩国的言语威胁力度。韩国外交部长官赵兑烈同美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）当天在国务院会晤，就北韩在韩国国会议员选举（4月）和美国大选（11月）举行的今年加大各类挑衅力度的可能性，韩美、韩美日紧密合作予以应对的必要性进行了交流。北韩将南北关系定性为敌对国家关系，但同时向日本暗示举行首脑会谈的可能性。韩美外长交流了对北韩这一“离间”行为的评估，并讨论了应对方案。赵兑烈在公开发言中表示，北韩向俄罗斯出口军火，违反联合国安理会决议，韩美在谴责北韩日渐加剧的挑衅言行上保持一致，两国合作紧密无间。赵兑烈还表示，我们并肩援助乌克兰，团结一致谴责也门胡塞叛军的攻击，并共同努力守护亚丁湾的航海权和航行自由。韩美日三国加强合作对解决共同面对的安全问题、促进印太地区的稳定、增进繁荣来说必不可少。布林肯表示，韩美伙伴关系在双边关系、地区性和全球性事务等所有方面均得到了进一步的加强，这很大程度上来源于韩国独特的领导力。布林肯还对韩国举办下一届民主峰会的决定表示感谢，并期盼能亲自出席峰会。美国总统拜登有可能因大选竞选日程无法出席峰会，届时或由布林肯代为出席。这是今年1月赵兑烈就任以来，两国外长首次面会面举行双边会晤。双方于上月通电话，本月22日出席了二十国集团（G20）外长会议期间在里约热内卢举行的韩美日外长会谈。