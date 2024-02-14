韩美就北韩定性南北关系为敌对交战国、企图单方面改变西海现状深表忧虑

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韩国国际广播电台报道：韩美两国当地时间29日表示，北韩将南北韩关系定性为敌对交战国，并企图单方面改变西海现状，对此深表忧虑。韩国外交部发布报道资料称，正在美国进行访问的外交部长官赵兌烈与美国副国务卿库尔特•坎贝尔（Kurt Campbell）共进早餐，并作出了上述表态。双方评价说，韩美正在团结一致应对北韩的威胁和挑衅，并决定积极配合、遏制北韩的任何挑衅。赵兌烈表示，在新的韩美同盟70周年之际，希望今年韩美同盟和韩美日合作得到更进一步发展，并期待曾任美国国家安全委员会(NSC，National Security Council)印太事务协调员的坎贝尔发挥积极作用。坎贝尔表示，作为国务院副国务卿，非常重视韩美同盟和韩美日合作，韩美日三国副外长之间也要随时进行沟通，强化韩美日合作。他说，鉴于韩国的国际地位和力量，期待在国际舞台上发挥更多的作用和贡献，美国已做好积极提供支援的准备。双方在会谈中还就包括通胀削减法案(IRA)、经济安全、信息合作和人工智能等在内的尖端技术合作强化方案交换了意见。美国国务院发布报道资料称，韩国外长赵兌烈和美国副国务卿坎贝尔还就俄罗斯使用北韩弹道导弹和北韩与俄罗斯间引人忧虑的军事合作进行了讨论。双方认为, 北俄军事合作对地区稳定和国际不扩散造成严重威胁。