尹锡悦：独立运动价值应得到正确评价

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，一切独立运动的价值都应得到正确评价, 其历史应正确地代代相传。尹锡悦1日在首尔柳宽顺纪念馆举行的“第105周年三一节纪念式”上作出了上述表态。他说，以三一运动为起点, 在国内外展开了多种形式的独立运动。尹锡悦列举武装独立运动、外交独立运动、教育及文化独立运动。尹锡悦说，没有人能独占历史，全体国民乃至我们的子孙后代都要以大韩民国引以为荣的历史感到自豪。尹锡悦表示，《己未独立宣言》指出，韩国的独立是韩日两国共同走向富裕的道路，希望日本基于理解和共识开启“新世界”。他说，现在我们正携手日本克服痛苦的过去，共同走向“新世界”。尹锡悦还说，为应对北韩核武器和导弹威胁，韩日两国的安全合作得到了进一步巩固。尹锡悦强烈谴责北韩称，北韩将我们韩国定性为头号敌国、永远的敌人，令人遗憾。扩大自由和人权普遍价值即是统一，我们的统一努力应成为北韩人民的希望与灯火。尹锡悦指出，政府将今年7月14日定为“脱北者日”（逃离北韩居民日），希望我们所有国民都能对脱北者付诸关心，给予更温暖地照顾。尹锡悦还说，自由统一的大韩民国将对东北亚乃至亚太地区及全世界的和平繁荣做出贡献，作为韩国总统，将为尽到历史和宪法上的责任而全力以赴。