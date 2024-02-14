韩政府4日起对未返岗医生启动行政、司法程序

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韩国国际广播电台报道：韩国政府提出的辞职离岗实习和住院医生返岗期限已过去一天，政府决定从3月4日起针对未返岗人员采取行政处分和司法措施。中央灾难安全对策本部2月28日表示，将从3月4日开始采取行政程序法上的处分程序，政府将先向拒不返岗的人员发出通知，并听取当事人的意见陈述。中央灾难安全对策本部第一总括调整官（保健福祉部第二次官）朴敏守强调说，若政府认为意见陈述妥当，或可免除处分，如果认为解释不妥当，将进入下一步行政处分程序。以2月27日晚7时为准，在100家教学医院提交辞职报告的实习和住院医生总计9997人，在实习和住院医生中占80.2%。离岗缺勤人员为9076人，占比72.8%。朴敏守对离岗人员数量表示，与2月27日相比略有下降，离岗率已连续两天下滑。据100家教学医院提交的书面报告，截至2月28日上午11时，返岗复工的实习和住院医生为294人。朴敏守于2月29日会见提交辞呈的部分实习和住院医生，说明了有关必需医疗的对策，并呼吁医学生重返工作岗位。朴敏守与医学生们进行了三个多小时的对话，在接受记者采访时表示，医学生们提出了有关政府政策内容方面的问题，医学生们都希望能尽快解决这一事态。据悉，大韩医学生协会的干部和各大教学医院负责人并未出席当天政府与部分实习和住院医生举行的见面会。