韩美两国4日起启动“自由护盾”联合军演

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩美两国从4日起启动旨在保卫韩半岛的代号为“自由护盾”(FreedomShield，FS)的联合军事演习。韩国联合参谋本部(联参)和韩美联合司令部透露，在3月4日至14日的韩美“自由之盾”联合军演期间，将进行指挥所训练，并在陆、海、空扩大实施各种联合野外机动训练。澳大利亚、加拿大、法国和英国等12个联合国军司令部成员国参加，中立国监督委员会负责检查军演的进展过程。从本月开始进行的韩美联合野外机动训练共计48次，比去年3至4月举行的23次增加了一倍多。包括在韩国全境进行监视和打击北韩巡航导弹训练、 联合空对空突击训练、联合战术实弹射击训练、联合空对空射击、空对地轰炸训练、“双鹰”联合空中训练等实战演习。韩国联合参谋本部公报室室长李成俊(音译)于上月28日举行的联合参谋本部联合记者会上表示，此次联合军演将以最近战争教训等不断变化的威胁和安全局势为基础，利用陆、海、空 、网络、宇宙资产等进行多领域作战和削弱北韩核威胁等为重点的执行实战演习，从而进一步加强同盟的应对能力。此次演习期间，战略轰炸机或航空母舰等美军战略资产有可能在韩半岛展开。联合国军司令部宣传室长艾萨克·泰勒(Isaac Taylor)上月28日在共同记者会上回答相关提问时表示，虽然出于作战安全考虑很难透露所有细节，但若今后战略资产在韩半岛展开并参与演习，与此相关的内容将和以往一样公诸于世。