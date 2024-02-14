今年1月韩国整体产业生产指数有所增长

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韩国国际广播电台报道：韩国产业生产到新年第一个月为止连续三个月保持了增加势头。但随着建筑订单的大幅减少，增加了今后建设景气的不确定性。据韩国统计厅4日发表的《2024年1月产业活动动向》报告显示，以2020年为100为基准，今年1月整体产业生产指数为113.8，环比增长0.4%。去年11月，整体产业生产以0.3%的增长率开始回升后，12月和今年1月继续保持0.4%的增幅，连续三个月呈现增长趋势。在各领域方面，建筑业生产增加了12.4%，自去年9月出现0.4%增长后，时隔四个月再次出现反弹。由于公寓、工厂建筑等景气好转，这是继2011年12月创14.2%之后时隔12年零1个月以来的最大增幅。与此相反，制造业减少1.4%，矿工业生产环比下降1.3%。其中，尤其是半导体生产减少了8.6%，这是自去年10月减少10.5%以后，时隔三个月再次减少。据分析，这是受去年11月(9.8%)和12月(3.6%)大幅增长的基础效应和季节性因素的影响。最近，随着半导体生产和在季度末尾出货集中，季度初期呈现出减少倾向。据悉，通信、广播设备领域得益于三星电子的Galaxy S24手机的上市，其生产剧增46.8%。在服务业生产领域，虽然在批发零售业等方面有所减少，但在信息通讯和房地产等领域有所增加，该领域增加了0.1%。反映商品消费动向的零售额增加了0.8%，连续两个月呈增长趋势。设备投资领域减少了5.6%。飞机等运输装备的投资减少12.4%，特殊产业用机械等机械类投资减少了3.4% 。韩国统计厅社会统计局局长孔美淑表示，有鉴于同行指数循环变动值转为正增长，韩国经济本身可被视为朝着利好方向发展。