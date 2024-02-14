中国全国两会4日拉开帷幕

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韩国国际广播电台报道：中国年度最大规模的政治活动“两会”4日拉开帷幕。据悉，作为国政咨询机构的中国全国政协十四届二次会议4日在北京人民大会堂举行，相当于国会的十四届二次会议5日在北京人民大会堂举行。去年两会通过了习近平继续第三次出任中国国家主席和中央军委主席。预计今年两会将重点放在经济复苏等内政问题上。全国人大最重要的部分是5日开幕式后由国务院总理李强所作的政府工作报告，他将提出今年经济增长率目标值和经济政策推进方向、国防等各部门的预算计划。中国去年在全国人大会议上设定了5%左右的增长目标，今年年初中国政府曾公布，去年一年的增长率达到5.2%，实现了目标。海外经济分析机构分析认为，如果房地产景气放缓、地方政府负债、国内消费不振、通货紧缩忧虑等整体经济状况没有明显变化，与去年有基数效应不同，今年中国增长率将停留在4%中段。由于中国政府将“经济乐观论”提升到政策水平，因此很多人预测，通过两会公布的今年增长率目标值将像去年一样达到5%。外界认为，经济政策方向很有可能把重点放在最近习近平主席强调的以尖端产业发展为中心的“新质生产力”和鼓励消费等刺激内需等的措施方面。同时，预计中国政府还将强调应对房地产停滞状况、缓解地方政府负债的对策、以及对电动汽车、电池、太阳能等“三大新增长动力”的中央政府的支援方向。据预计，以此次两会为契机，引领中国外交工作的外交部长有可能被替换。中国去年7月免去象征“战狼外交”的秦刚职务后，让原外交部长、中共中央政治局委员、中央外办主任王毅兼任外交部长一职。据中华圈媒体预测，最近中国接连与美国国务卿布林肯等接触，中共中央对外联络部部长刘建超很有可能被任命为下届外交部长。具有“亲美、台独”倾向的台湾总统当选人赖清德将于5月就任，中国将通过两会发出何种信息备受关注。