韩离岗住院和实习医生达8945名 政府称将严厉迅速处理核心人员

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韩国国际广播电台报道：韩国政府提出的住院和实习医生返岗期限已过去4天。据统计，全韩100家教学医院的离岗住院和实习医生达到8945名。韩政府强调，将依据法律和原则予以应对，并严厉、迅速地处理此次集体行动的核心人员。另外，为应对住院和实习医生离岗导致的医疗空缺，首尔、大田、大邱、光州四大区域从4日起开设“急诊状况室”。中央灾难安全对策本部第一总协调官、保健福祉部第二次官朴敏守4日在中央灾难安全对策本部会议后举行的例行记者会上表示，截至2月29日上午11时，100家教学医院共有8945名住院和实习医生离岗，占总数的72%。朴敏守强调，政府将对第一线展开调查，依据法律和原则对违反政府命令的情况予以应对；将对造成医疗一线混乱的集体行动的核心人员进行严厉、迅速地处理。政府表示，从4日起将按序对离岗住院和实习医生采取吊销执照的处罚。政府将首先对50家教学医院展开现场调查，确认医生的返岗情况。朴敏守表示，将展开对7000余名离岗医生的执照吊销程序，考虑到行政人力有限、医疗空缺等情况，很有可能按序进行。他还表示，吊销处分是“不可逆转”的。另外，政府还公布了运营“急诊状况室”的计划。朴敏守表示，前往急诊室的轻症患者人数减少了约30%，综合医院的入院和手术数量也在减少，不过主要限于中等症状以下患者；部分患者转至其他综合医院接受治疗。政府从4日起在首都圈、忠清圈、全罗圈、庆尚圈四大区域运营“急诊状况室”，急诊患者将被运送至对口医疗机构，确保及时接受治疗。