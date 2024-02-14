民调：尹锡悦总统施政支持率为41.1%

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韩国国际广播电台报道：4日公布的一项民调结果显示，尹锡悦总统的施政支持率时隔5周小幅回落，但仍保持在40%以上。民调机构Realmeter受《能源经济新闻》的委托，于上月26日至29日面向全韩2006名18周岁以上居民实施的调查（置信水平95%、误差范围±2.2%）显示，对尹锡悦总统施政的正面评价占比为41.1%，较上周的41.9%下滑0.8个百分点。负面评价为55.4%，上升0.6个百分点。Realmeter分析指出，政府持续释放重视经济民生的信号，在医学系扩招问题上保持强硬态度，再加上尹锡悦总统访问陆英修女士故居等因素，使支持率得以维持在40%以上；不过这未能对中间群体、青年群体产生影响，导致支持率未能继续攀升。按照地区来看，正面评价在釜山、蔚山和庆南（3.7%↑）地区，首尔地区（1.8%↑）有所上升；在大田、世宗和忠清（8.5%↓）地区，大邱和庆北地区（5.6%↓），光州和全罗地区（3.1%↓）有所下滑。按照年龄段来划分，50岁年龄段（2.3%↑）、60岁年龄段（2.3%↑）群体中的支持率有所上升，70岁年龄段及以上（4.4%↓）、40岁年龄段（4.0%↓）、30岁年龄段（1.8%↓）群体的支持率则有所下滑。总统施政评价调查采用了无线（97%）和有线电话（3%）自动应答方式进行，应答率为3.7%。另外，上月28日至29日面向全韩1001名18周岁及以上居民实施的政党支持率调查（置信水平95%、样本误差范围±3.1%）显示，国民力量党的支持率为46.7%、共同民主党的支持率为39.1%。国民力量党的支持率连续两周上升，民主党的支持率则连续四周下滑。国民力量党的支持率领先幅度时隔约一年再次超出误差范围。此外，改革新党的支持率为3.1%，较上周下滑1.2个百分点；绿色正义党为0.7%，下滑1.4个百分点；新未来党为1.6%；无党派为4.2%，下滑1.7个百分点。政党支持率调查采取无线（97%）和有线电话（3%）自动应答方式进行，应答率为3.6%。