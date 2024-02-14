现代和起亚汽车2月在美销量重现增长 电动汽车持续向好

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韩国国际广播电台报道：现代汽车和起亚汽车在美国市场上的销量时隔1个月重现增长。现代汽车集团4日公布的数据显示，今年2月现代汽车（包括捷尼赛思，GENESIS）和起亚汽车的在美销量为12.4005万辆，同比增长1.6%。两家公司的总销量于今年1月时隔18个月同比出现下滑。现代汽车的销量为6.4946万辆，同比增长6.0%；起亚汽车为5.9059万辆，同比下滑3.0%。现代汽车的高端品牌捷尼赛思为4605辆，同比增长9.4%。包括电动车在内的环保型汽车销售持续向好。现代和起亚上月在美国销售的环保型汽车总计2.0101万辆，较去年同期增长11.3%。环保型汽车在总销量中所占比例也上升了1.4个百分点，至16.2%。其中现代汽车的销量为1.0975万辆，同比增长14.1%；起亚汽车为9126辆，同比增长8.1%。尤其值得一提的是，尽管受到《通胀削减法案》（IRA）和需求减少的影响，电动汽车的销量仍达到7772辆（现代3844辆、起亚3928辆），增长率高达52.7%。从两家企业的畅销车型来看，现代汽车销量最好的是途胜（Tucson） ，为1.5999万辆；其次分别是胜达(New SantaFe)（9239辆）、朗动（Avante）（8432辆）。起亚汽车销量最好的是狮跑（Sportage），为1.2081万辆；其次是K3（1.1229万辆）、特柳赖德（Telluride）（8510辆）。另外，丰田(Toyota)（16.2%）、本田(Honda)（32.3%）、马自达(Mazda)（6.7%）、斯巴鲁(Subaru)（3.1%）等其他已公开在美业绩的整车企业表现均好于现代和起亚。