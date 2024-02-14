去年韩家庭可支配收入增长1.8% 食品价格涨幅超过6%

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韩国国际广播电台报道：去年韩国家庭的可支配收入仅增长不到2%，食品物价则上涨超过6%。4日，韩国统计厅国家统计门户网站的数据显示，去年国内所有家庭的月均可支配收入为395.9万韩元（1季度至4季度平均），同比增长1.8%。去年家庭的月均收入为497.6万韩元，同比增长2.8%。可支配收入增幅小于收入的原因在于高利率基调导致利息和纳税负担加重。另外，物价涨幅超过6%，与可支配收入增幅存在较大差距。去年，加工食品、外出餐饮物价分别上涨6.8%和6.0%，是可支配收入增幅的3.8倍和3.3倍。在加工食品类的73种产品中，68种的价格涨幅超过可支配收入增幅。其中调料最高，达25.8%；其次是果酱（21.9%）、奶酪（19.5%）、调味蟹肉（18.7%）和鱼饼（17.3%）等。在外出餐饮类的39种产品中，除咖啡（1.7%）以外，其余38种产品的价格涨幅均超过可支配收入的增幅。比萨饼的涨幅最大，达到11.2%；其次是汉堡（9.8%）、紫菜包饭（8.6%）、方便面（餐馆售方便面，8.0%）、鸭肉（外出就餐）（8.0%）、炒年糕（8.0%）、炸猪排（7.7%）等。农畜水产品的价格涨幅为3.1%，同样高于可支配收入增幅。其中水果涨幅为9.6%，是可支配收入的5.3倍；苹果涨幅更是高达24.2%，达到可支配收入的13.4倍。在农产品中，蔬菜和水产品的涨幅分别为4.8%和5.4%。食品价格的猛涨导致伙食费支出大幅上升。去年家庭的月均消费支出为278.9万韩元，同比增长5.7%；其中伙食费支出为月均40.7万韩元，增长7.9%。去年，面包、零食、冰激凌、纯净水等加工食品和汉堡、炸鸡等外出餐饮品类的价格纷纷上调。政府自去年起呼吁企业参与物价稳定行动，近期加工食品和外出餐饮价格的涨幅有所放缓，今年1月分别回落至3.2%和4.3%。不过农畜水产品的价格涨幅扩大至8.0%，水果更是高达28.1%，成为导致物价不稳定的新因素。