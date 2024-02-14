首尔峨山医院在《新闻周刊》全球最佳医院榜单中排名第22位

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韩国国际广播电台报道：首尔峨山医院4日表示，该院在美国时政杂志《新闻周刊》的全球最佳医院榜单中排名第22位。在《新闻周刊》发布的“2024全球最佳医院”（World's Best Hospitals 2024）排名中，首尔峨山医院的排名较去年上升七个名次，连续六年称霸国内医院。排名第一的是美国明尼苏达州的梅奥诊所（Mayo clinic），第二至五名分别是美国克利夫兰诊所(Cleveland Clinic)、加拿大多伦多全科医院（Toronto General Hospital、美国的约翰斯·霍普金斯医院(Johns Hopkins Hospital)和麻省总医院（Massachusetts General Hospital）。《新闻周刊》和全球数据统计机构Statista根据对全球30个国家的8.5万名医生、公共卫生专家、医院管理人员实施的在线调查（45%），医疗成果（35.25%），患者满意度调查（16.25%），患者健康状态自我评估施行与否（3.5%）等项目对医院进行评价。在《新闻周刊》去年下半年发布的"2024年临床领域全球最佳医院"排名中，首尔峨山医院在内分泌、泌尿、消化、神经、心脏、心脏手术六个领域在韩国国内排名第一。另外，入围《新闻周刊》2024全球最佳医院榜单百强的国内医院还有三星首尔医院（第34名）、延世大学世福兰斯医院（第40名）、首尔大学附属医院（第43名）、盆唐首尔大学附属医院（第81名）、江南世福兰斯医院（第94名）。