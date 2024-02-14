政府最终确认集体罢诊的实习住院医生人数

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：政府在对未返岗的7800多名实习和住院医生进行吊销医师执照程序之际，继4日之后，5日也对教学医院一线展开现场调查。保健福利部有关人员5日亲自前往50家教学医院，最终确认脱离工作岗位的实习和住院医生是否返岗。保健福祉部人员4日前往包括5家大型综合医院等在内的50家主要教学医院展开了现场调查。以上月29日为基准，提交辞职申请书的9900多名实习和住院医生中，政府下达开工令的有9400多名。不服从开工令而拒诊的实习和住院医生共计7800多名。中央灾难安全对策本部日前表示，计划前往医院一线检查，政府将按照法律和原则对违反事例予以应对。尤其对于引起医疗现场混乱的集体罢诊行为的核心人员将采取严厉而迅速的措施。该部门警告称，违反政府开工令的实习和住院医生会受到至少三个月的吊销医师执照的处罚。受罚者不仅会延迟获得实习医生资格的时间，还会留下行政处分的记录，对今后就业等方面有可能受到不利影响。中央灾难安全对策本部有关人士对于3日在首尔汝矣岛举行的大韩医师协会大规模集会过程中动员制药公司职员的疑惑表示，这不是事实。为了查明发表（疑惑有关文章）的当事者，政府将进入起诉和举报程序。