去年韩国人均国民总收入同比增长2.6%

Photo : Getty Images Bank

韩国国际广播电台报道：去年韩国人均国民总收入(GNI)超过了33000美元，与去年年增长率同为1.4%。韩国央行韩国银行5日公布了“2023年第四季度和全年国民总收入初步统计资料”显示，2023年全年实际国内生产总值(GDP)同比增长1.4%。韩国名义国内生产总值为2236.3万亿韩元，同比增长3.4%。以美元为基准，增长2.4%，达到1.7131万亿美元。去年韩国人均国民总收入（GNI）为33745美元，比2022年的32886美元增长了2.6%。人均国民总收入在2021年增加到35523美元，2022年韩元兑美元汇率急剧降低而减少7.4%后，去年又开始回升。从去年第四季度的统计数据来看，韩国实际国内生产总值(GDP)环比增长0.6%，名义国内生产总值增长1.6%。在各季度增长率方面，2022年第四季度为负0.3%，转为负增长，在2023年第一季度实现0.3%增长后，连续四个季度保持增长势头。在各领域中的民间消费方面，虽然商品消费减少，但由于海外旅行等，国民在国外消费支出等增加，民间消费增加了0.2%。政府消费增加了0.5%，设备投资以运输装备等为中心增加了3.3%。出口方面以半导体等为中心增加了3.5%，进口以石油产品等为中心增加了1.4%，但建设投资受建筑量减少等影响而减少了4.5%。据统计，第四季度的实际国民总收入(GNI)比第三季度增加了0.1%。 韩国银行有关人士表示，随着贸易环境恶化，实际贸易损失扩大，实际国外净收入减少，实际国内生产总值增长率则出现下降势头。