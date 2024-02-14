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韩国国际广播电台报道：针对4日开始的代号为“自由护盾”(FreedomShield，FS)的韩美联合军事演习，被北韩称之为"战争演习"。北韩国防省5日在官方报纸《劳动新闻》发表声明称，美国和韩国再次发起了使停战地区局势无法预测的大规模联合军事演习。此次演习包括比去年增加一倍的野外机动训练计划，动员了没有存在理由的所谓“联合国军司令部”所属的11个追随国家的军力。世界最大核拥有国和十多个追随国勾结展开的大规模战争演习绝对不能说是“防御性”演习。北韩国防省同时向韩美两国发出警告称，韩美必须停止进一步挑衅和导致不稳定局势的行动。随着时间的推移，将会切身体会到错误的选择所带来的安保不安，韩美将会付出应有的代价。北韩国防省表示，将密切关注敌人的冒险主义行动，为严格控制朝鲜半岛地区不稳定的安保环境，将继续进行负责任的军事活动。并暗示今后将继续进行导弹试射或军事侦察卫星发射等。韩国统一部一位有关人士对记者表示，北韩贼喊捉贼式的反驳是预料之中的事情，之前韩政府对于北韩挑衅性言论曾多次表明过立场， 政府将不在另行说明。4日至14日进行的代号为“自由护盾”的韩美联合军演以摧毁北韩核威胁训练等为重心。演习期间，战略轰炸机或航空母舰等美军战略资产有可能在韩半岛展开。