日本首相会晤被北韩绑架者家属团体成员

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韩国国际广播电台报道：日本首相岸田文雄4日在会晤被北韩绑架的日本人家属团体会员时表示，构筑领导人关系至关重要。再次表明了实现日本和北韩首脑会谈的意愿。日本共同通信社和《朝日新闻》等媒体报道说，岸田文雄首相当天在首相官邸会见被北韩绑架的日本人家属团体会员时表示，为消除日本和北韩间的不信任，创造双方光明的未来，本人应采取主动。岸田文雄首相对该团体今年的行动方针表示，以恳切的心情接受，并以坚定的意志重新做好准备工作。被北韩绑架的日本人家属团体成员在上月25日的会议上决定，如果受害者父母在世期间，被北韩绑架的日本人质全部回国，该团体就不反对日本政府单方面解除对北韩的制裁。据悉，日本政府对北韩采取单方制裁包括：禁止万景峰号等北韩籍船舶入港、禁止与北韩进行进出口贸易等。在日本首相岸田首相多次表明愿意推进与北韩国务委员长金正恩举行首脑会谈的情况下，北韩劳动党中央委员会副部长金与正上月15日在谈话中表示，如果日本做出政治决断，打开改善双边关系的新出路，两国完全可以共同开创新的未来。金与正特别指出，如果日本改掉对我们正当防卫权不当干涉的恶习，不把已经解决的绑架问题当作两国关系前景的阻碍，两国没有理由不能走得更近。（岸田首相）访问平壤的日子可能会到来。此前，岸田文雄首相在9日出席日本众议院预算委员会会议时，就推进日本和北韩首脑会谈的问题表示，目前正在进行各种具体活动， 情况就是这样。