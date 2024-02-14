联合国北韩人权状况特别报告员对北韩人权发表立场

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韩国国际广播电台报道：联合国北韩人权状况特别报告员萨尔蒙（Elizabeth Salmon）当地时间6日在向联合国人权理事会提交的报告简要中称，北韩人权在没有得到国际社会的关注下进一步恶化。该报告称，去年因北韩封锁边境措施导致脱北者减少等，因此很难获得有关北韩境内人权状况的最新信息。同时，北韩政府通过媒体传达的信息集中在安全方面，国际社会关注的焦点并不在于人权，而是集中在其他领域。联合国北韩人权状况特别报告员萨尔蒙指出，北韩通过《紧急防疫法》(2021)、《反动思想文化排斥法》(2022)、《平壤文化语保护法》(2023)等最近制定和修改的法规，强化了对表现自由和其他基本权利的限制。通过沉重的刑罚和公开审判，践踏人权的行为日益恶化。萨尔蒙特别报告员表示，为了应对日益恶化的北韩人权状况，应致力于确保问责制。即，应追究因侵犯人权而违反国际人权法的反人道犯罪行为责任的方法。北韩有义务自行调查和起诉反人道犯罪行为。北韩作为1981年批准《公民权利和政治权利国际公约》(ICCPR)的成员，已同意救助受到自由迫害的人士。因此，北韩必须纠正自身的人权侵害问题。萨尔蒙认为，北韩履行上述义务的可能性微乎其微。她强调，如果北韩无此意志，其他国家有义务采取有关措施。她敦促国际社会应加强对北韩人权问题的参与，并采取具体措施。