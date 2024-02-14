韩2月消费者物价上涨3.1% 其中水果价格暴涨

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韩国国际广播电台报道：据统计，2月韩国消费者物价同比上涨3.1%，仅隔一个月再次升至3%以上。尤其是水果价格上涨超过40%，创下32年5个月以来的最大涨幅。根据统计厅6日发布的“2024年2月消费者物价动向”资料显示，2月韩国消费者物价指数为113.77，同比上涨3.1%。消费者物价上涨率从去年8月(3.4%)起连续5个月保持在3%以上，而今年1月降至2.8%，但仅一个月后再次回升至3%以上。从各项目来看，农、畜、水产品上涨率高达11.4%。其中，苹果(71%)、橘子(78.1%)、梨(61.1%)、草莓(23.3%)等水果价格的飙升带动农畜水产品价格上涨。新鲜食品指数中反映水果价格趋势的新鲜水果项目较一年前暴涨41.2%。这是自1991年9月以来时隔32年5个月的最大涨幅。除了农畜水产品外，进口汽车(8.5%)、冰淇淋(10.9%)、市内公交车费(11.7%)、出租车费(13%)、保险服务费(17.9%)、炸鸡(5.4%)等项目呈现出高于整体物价上涨率的上升趋势。受国际油价上涨影响，2月石油类价格下降1.5%，其减幅较上月(-5%)大幅收窄。包括石油类在内的工业产品价格上涨2.1%，服务价格上涨2.5%。除食品和能源之外的物价指数较一年前上涨2.5%。企划财政部表示，将对国际油价的变动性和异常气候等影响物价的不确定性予以应对。