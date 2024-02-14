韩美防卫费谈判韩方代表：将为合理分担防卫费做努力

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韩国国际广播电台报道：韩国政府任命前驻悉尼总领事李泰雨为韩美第12轮防卫费分担谈判代表。李泰雨表示，为了向驻韩美军提供稳定的驻扎环境，将为合理分担防卫费尽最大努力。李泰雨作为职业外交官，是一位主要负责北美和北核问题事务的“美国通”。李泰雨5日在首尔外交部大楼接受记者采访时表示，深感责任重大。韩国外交部2月19日在外交部组建了防卫费谈判小组，开始为防卫费谈判做准备。美国政府也任命资深外交官、防卫费谈判专家——国务院政治军事事务局负责安全谈判与协定的首席顾问琳达·施佩希特（Linda Specht）为美方谈判代表。韩国外交部官员表示，韩美代表已经进行了初步沟通。韩美于6日上午宣布任命防卫费谈判代表后，表示两国代表团将为加强韩美联合防卫态势以及进一步巩固韩美同盟进行建设性地谈判而付诸努力。韩美从1991年开始每隔两至五年通过《防卫费分担特别协定》（SMA）谈判敲定韩国政府负担的驻韩美军驻军费用，本次是第12轮谈判。2021年达成第11轮防卫费协议，有效期截至2025年。距离该协定到期还有两年，然而韩美双方提前启动下一轮谈判。分析认为，提前启动谈判是为了应对此前要求将防卫费增加五倍的前总统特朗普再次当选。不过韩国外交部予以否认称，这种看法并不属实。