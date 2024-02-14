韩政府拟提供每月1882亿韩元医保财政 加强紧急诊疗系统

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韩国国际广播电台报道：韩国住院和实习医生的离岗风波持续，政府决定每月提供1882亿韩元的医保财政，加强紧急诊疗系统。韩国中央灾难安全对策本部第一管理官、保健福祉部保健医疗政策室长全炳王7日在政府世宗办公大楼召开例行记者会，公布了上述财政支援计划。这笔预算将用于加强对重症患者入院的事后补偿、新设专科医生政策补贴。专科医生政策补贴旨在向为重症病房患者进行诊疗的专科医生提供额外补贴。另外，急诊室专科医生、心肺复苏等应急医疗行为的补贴也将得到提高。全炳王还表示，继今年1月向重症儿童、分娩、重症应急领域投入1万亿韩元之后，政府还将向产妇、婴儿、重症疾病等领域投入约1200亿韩元的医疗保险财政。韩政府在6日的国务会议上制定了1285亿韩元的预备费。另外，截至6日，在全韩主要100家教学医院的1.2万余名住院和实习医生中，总计有1.1219万名放弃合约或离岗，占比91.8%。全炳王表示，政府将按计划推进医疗改革，加强对2000名扩招学生和医学教育的投资和支援，并在此过程中积极听取医学界的意见。中央灾难安全对策本部表示，在住院和实习医生占比较高的综合医院，手术、住院、门诊的接待人数均减少，不过主要集中于中度症状以下的患者。中央灾难安全对策本部还就上月实施的医生助理（PA护士）工作范围示范项目表示，反映了第一线痛点的98项工作范围指南将从8日起实施。