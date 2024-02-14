美联储降息预期推升股价和油价 黄金价格再创新高

韩国国际广播电台报道：美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）当地时间6日表示，年内有望降息，不过前提是进一步确信通胀得到了控制。鲍威尔当天出席众议院金融服务委员会听证会时表示，若经济按照预期路径运行，年内开始调整紧缩货币政策可能是合适的。对于这一再次暗示年内降息的发言，市场反响积极。股价和油价双双上涨，黄金价格更是连续第二天刷新纪录；国债利率和美元则持续走低。纽约股市开盘后不久走高，时隔三个交易日实现反弹。道琼斯工业指数（Dow Jones Industrial Average，DJIA）上涨0.20%，标准普尔500指数上涨0.51%，纳斯达克（NASDAQ）指数上涨0.58%。国债利率则有所下滑。美国10年期国债利率下滑5个基点，至4.1%。美元也出现了贬值。据彭博社报道，美元下滑0.5%，跌幅为1个多月来最大。油价趋向上涨。受鲍威尔发言和汽油库存少于预期的推动，4月交割的西得克萨斯中间基原油（West Texas Intermediate， WTI）期货价格上涨1.25%，收于每桶79.13美元。黄金价格则连续第二天刷新历史纪录。现货黄金上涨0.9%，达到2146.29美元/盎司。黄金价格在最近5个交易日内上涨了约5%。