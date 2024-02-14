韩国会选举倒计时30天 低生育、老龄化为竞选承诺关键词

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韩国国际广播电台报道：韩国朝野发表4·10国会议员选举竞选承诺，代表性的关键词为“低生育”、“老龄化”和“工作与家庭兼顾”。在人口老龄化的情况下，去年第四季度总和生育率历史首次下滑至0.7以下，人口灭绝成为社会关注的焦点。另外，竞选承诺也反映了社会重视“工作和生活均衡”的氛围。政党发布了应对气候变化和扩大动物福利等反映最近趋势的承诺。另外，第三势力政党提出与朝野两大政党不同的政见，也引发广泛关注。朝野两大党在本届竞选中均提出投入天文数字的财政实现铁路地下化的承诺，但有指责认为，各党未能具体提出如何筹募财源的方案，被认为是“虚假承诺”。执政党国民力量党和最大在野党共同民主党不约而同地提出了低生育对策和扩大老人福利政策，解决方案也大致相同。两党于1月18日发布了低生育承诺，异口同声地提出了提供育儿休假等加强工作与家庭兼顾、新设“人口部”专门负责低生育问题。随着双职工夫妇的增加，扩大托管服务也是两党共同关心的事项。国民力量党和共同民主党提出国家先代付养育费，以后再回收的承诺。这反映出随着离婚家庭数量的增加，故意不支付子女养育费的“不良父母”数量也在增加的社会状况。两党均强调，为应对老龄化应将老人的护理费纳入医保。共同民主党还提出敬老堂每周五天免费提供午餐，国民力量党则提出每周七天予以提供。