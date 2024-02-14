民调：尹锡悦施政支持率40.2% 、国民力量党41.9%、共同民主党43.1%

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韩国国际广播电台报道：据韩国11日公布的一项民调结果显示，尹锡悦总统的施政支持率超过40%。《能源经济新闻》委托民调机构Realmeter于4日至8日面向全韩2551名18周岁及以上居民实施的调查结果（置信度95%、误差幅度±1.9%）显示，对尹锡悦总统施政的正面评价占比40.2%。这较一周前的41.1%下滑0.9个百分点，减幅在误差幅度之内。另外，负面评价为56.1%，上升0.7个百分点。Realmeter分析指出，受到医生政府矛盾、政府干预选举等争议的影响，医学院扩招、民生讨论会带来的正面效应未能进一步带动支持率反弹。从地区来看，釜山、蔚山和庆南（6.5%p↓），首尔（3.5%p↓），仁川、京畿（1.0%p↓）的支持率有所下滑；大邱、庆北（5.7%p↑），大田、世宗和忠清（4.0%p↑），光州、全罗（2.2%p↑）则有所上升。从年龄层来看，60岁年龄段（2.8%p↓）、30岁年龄段（2.4%p↓）、50岁年龄段（1.6%p↓）的支持率有所下滑；40岁年龄段（1.3%p↑）出现上升。根据政治理念来划分，进步派（4.1%p↓）的支持率下滑；保守派（2.7%↑）则有所上升。另外，根据本月7日至8日面向全韩1006名18周岁及以上居民实施的政党支持度调查结果（置信度95%、误差幅度±3.1%）显示，国民力量党支持率为41.9%、共同民主党为43.1%。与上一次调查相比，国民力量党的支持率下滑4.8个百分点，共同民主党则上升了4.0个百分点。此外，改革新党的支持率为3.1%，与上周持平；新未来党为1.7%，上升0.1个百分点；绿色正义党为1.5%，上升0.8个百分点；进步党为1.4%，上升0.3个百分点；无党派为4.6%，上升0.4个百分点。