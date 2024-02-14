韩民调：桂阳乙选区李在明支持率43% 元喜龙35%

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韩国国际广播电台报道：在4月10日国会议员选举中，共同民主党党首李在明与原国土交通部长官、国民力量党所属元喜龙将在仁川桂阳乙选区展开竞争。11日，一项民调结果显示，二人的支持率在误差幅度之内。《朝鲜日报》、TV朝鲜委托Kstat Research于本月9日至10日以500名18岁以上居民为对象，在五个主要选区实施的民调结果显示，在桂阳乙选区，现任议员李在明的支持率为43%，元喜龙的支持率为35%。此次调查置信度为95%、误差幅度为±4.4%。调查使用三大移动通信运营商提供的无线电话虚拟号码，采用电话问询的方式进行，应答率为13.6%。从桂阳乙选区的政党支持率来看，共同民主党为42%、国民力量党为34%。各比例代表政党的支持率为国民未来党为25%、祖国革新党为24%、共同民主联合为19%。京畿道城南盆唐甲选区（应答率为11.7%）、水原丙选区（应答率为12.0%）、庆南梁山乙选区（应答率为15.0%）的两党候选人支持率之差也均小于误差幅度。在盆唐甲选区，国民力量党议员安哲秀的支持率为40%，共同民主党议员、原国会秘书长李光宰为36%；在水原丙选区，共同民主党议员金荣镇的支持率为35%，国民力量党议员、原产业通商资源部长官方文圭为33%；在梁山乙选区，国民力量党议员金台镐的支持率为41%，共同民主党议员金斗官为39%。《韩民族报》委托Global Research于本月8日至9日面向居住在首尔、仁川和京畿道的1008名成人实施的电话调查显示，“审判政权”的看法多于“支持政府”。53%的应答者表示，为审判尹锡悦政府，必须向在野党投票；41%的应答者认为，为支持政府施政，必须向执政党投票。此次调查的置信度为95%、误差幅度为±3.1%。样本使用三家移动通信运营商提供的虚拟手机号，以随机抽取的方式采样，应答率为10.3%。另外，根据《亚洲今日》委托Rnsearch于本月8日至9日面向全韩1005名18周岁及以上居民实施的民调结果（置信度95%、误差幅度±3.1%）显示，国民力量党的支持率为41.4%、共同民主党为37.9%、祖国革新党为8.3%、改革新党为3%。本次调查使用100%无线电话自动问答的方式进行。上述民调的具体内容可参考中央选举民调审议委员会官网。